Antonello Venditti, ieri sera sabato 20 luglio, in concerto a Cervia, ha emozionato ed entusiasmato il pubblico di Piazza Garibaldi, sold out e gremita per ascoltare l’amatissimo cantautore romano.



“Meravigliosa location!!! – ha commentato Venditti. – Grazie Cervia! E’ stato un concerto magico“. Il cantautore, in diversi video pubblicati sulla sua pagina facebook, ha fatto i complimenti ai Romagnoli, per l’ospitalità e la partecipazione attenta: “una serata magica!”.

“I romagnoli sono fantastici” – ha dichiarato Venditti in un video, facendo anche riferimento al passaggio della tromba d’aria che il 10 luglio ha colpito Cervia e Milano Marittima: “Sono passati solo pochi giorni, ma qui hanno aggiustato tutto”.

Il concerto fa parte del tour per festeggiare i 40 anni della pubblicazione dello storico album “Sotto il Segno dei pesci”, uno dei più significativi del cantautore italiano, con pezzi come ’Bomba non bomba’, ’Giulia’, ‘Sara’ e la stessa ’Sotto il segno dei pesci’.