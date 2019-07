Ravenna, a fuoco da ieri pomeriggio 1200 balle di fieno a Sant’Antonio: sul posto due squadre dei vigili del fuoco

È in corso in via Metano 8, nei pressi dell’abitato di Sant’Antonio, a Ravenna, l’incendio di 1.200 balle di fieno. La prima chiamata di intervento è stata fatta al 115 ieri pomeriggio, intorno alle 18:55. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi e nel pomeriggio di oggi, arriverà un terzo mezzo meccanico per procedere allo smistamento della paglia. Dal Comune di Ravenna comunicano che non è stata rilevata la presenza di amianto o di altre sostanze inquinanti pericolose, pertanto non si ravvisano rischi per la salute e l’incolumità dei cittadini.

La zona è presidiata oltre che dai vigili del fuoco, anche dai tecnici di Arpa in costante collegamento con i tecnici dell’azienda sanitaria locale e del Comune. La combustione potrebbe protrarsi per altre 24/48 ore, la colonna di fumo causata dall’incendio è visibile lungo la statale Romea. Nel caso di variazioni del vento – si legge nella nota del Comune – che potrebbero provocare lo spostamento del fumo verso le abitazioni, si invita a tenere chiuse le finestre.