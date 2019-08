Meteo. Ancora temporali in Bassa Romagna per la giornata di domani, 8 agosto

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato per la giornata di giovedì 8 agosto una nuova allerta, la n.75 del 2019. Per domani, il passaggio di un’onda depressionaria in quota, determinerà la formazione di temporali che potranno interessare l’intera regione. Ai fenomeni saranno associati fulmini, grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. Esaurimento dei fenomeni dalla serata.

L’allerta completa (la numero 75 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.