Ravenna, scontro tra auto e moto in via Marabina: centauro trasportato in elimedica a Cesena

Questa mattina, sabato 24 agosto, si è verificato un incidente stradale lungo via Marabina, a Ravenna tra un’auto ed una moto. Non ancora chiara la dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con ambulanza e gli agenti della polizia locale, che si sono occupati di effettuare i rilievi di legge e della gestione del traffico, deviato in percorsi alternativi. Sembrerebbero gravi le condizioni del centauro, trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena.

Seguiranno aggiornamenti, se disponibili.