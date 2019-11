Presso la sede della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna, in via Antico Squero a Ravenna, si è svolta nella mattinata di oggi, 22 novembre, la cerimonia di Cessione del Comando, tra il Contrammiraglio Pietro Ruberto e il Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone.

Dopo il posizionamento dello schieramento, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentati del Porto di Ravenna, il Contrammiraglio Pietro Ruberto ha preso la parola: “È stata un’esperienza eccezionale. In questi anni passati al comando della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna ho sempre lavorato con impegno e dedizione ed è forte l’emozione che provo oggi nel lasciare questo incarico. Abbiamo sempre lavorato con impegno e sacrificio”.

Ruberto ha voluto ringraziare il sindaco di Ravenna, tutta l’Amministrazione e la città di Ravenna e tutte le donne e tutti gli uomini della Capitaneria di Porto: “Senza di voi avrei potuto far ben poco” .

“Ho sempre cercato di portare il mio esempio soprattutto spronando i giovani – ha detto il Contrammiraglio -. Siamo convinti dell’importanza del nostro lavoro e per questo con trasparenza e convinta responsabilità abbiamo svolto attività di coordinamento ed organizzato importanti eventi del territorio. Saluto e ringrazio i responsabili della magistratura e i vertici provinciali di polizia e forze dell’ordine. Grazie per essere qui presenti e per aver svolto il vostro lavoro sempre con professionalità. Lascio l’incarico al Comandante Giuseppe Sciarrone. Tutti insieme costituiamo un’importante ossatura tecnica ed operativa a difesa del mare. Viva la guardia costiera via l’Italia!”

Il Comandante Giuseppe Sciarrone, a sua volta, ha preso la parola, ringraziando l’uscente Contrammiraglio Pietro Ruberto e parlando della realtà ravennate con la quale, ha dichiarato entusiasta, non vede l’ora di confrontarsi.