A Ravenna nessun caso in più, purtroppo un decesso. In Regione solo 16 positivi su oltre 3.700 tamponi

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 27 maggio si registrano 16 positivi in più (). Dall’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 27.627 casi di positività. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 3.714 per un totale di 301.568 dall’inizio della pandemia (0,4 positivi ogni 100 tamponi effettuati).

I CASI ATTIVI – Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 148 rispetto a

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o che sono senza sintomi sono complessivamente 3.461, meno 112 rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 78 (2 in meno). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid che oggi sono 459 (- 34).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 19.546 (+ 157).

I DECESSI – Sono 7 i nuovi decessi: 5 uomini e 2 donne (4.071 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Un decesso in provincia di Ravenna (il totale dall’inizio della pandemia è di 74 morti).

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.968 casi a Bologna e Imola (+ 2)

4.934 a Reggio Emilia (+ 1)

4.469 a Piacenza (+ 4)

3.900 a Modena (+ 1)

3.483 a Parma (+ 5)

2.145 a Rimini (+ 3)

1.023 a Ravenna (=)

986 a Ferrara (=)

942 a Forlì (=)

777 a Cesena (=)

I 1.023 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune dall’inizio della pandemia

54 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

453 a Ravenna (+ 1)

132 a Faenza

77 a Cervia

68 a Lugo

62 a Russi

37 a Bagnacavallo

31 ad Alfonsine (+ 2)

22 a Castel Bolognese

21 a Fusignano

16 a Cotignola

12 a Massa Lombarda

11 a Brisighella

8 a Conselice

8 a Riolo Terme

6 a Solarolo

4 a Sant’Agata sul Santerno

2 a Casola Valsenio

1 a Bagnara