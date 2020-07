Lo stabilimento balneare del Grand Hotel di Cervia sarà una “spiaggia con l’anima”, ecosostenibile e legata al benessere

Si chiamerà “Âme” che in francese vuol dire “anima”, lo stabilimento balneare del Grand Hotel di Cervia. Il progetto è pronto ed è stato reso pubblico con una nota alla stampa nella quale si presentano le caratteristiche innovative che lo connoteranno. “Âme” in francese vuol dire anima, ma nel significato della parola c’è anche quello di “vento”, ed è attorno a questi due concetti che si svilupperà l’idea di fondo: “ÂME spiaggia con l’anima è la proposta di un luogo dall’atmosfera accogliente e avvolgente, che vuole essere “ naturalmente per “tutt* attraverso un’attenzione soprattutto ecologica, al benessere ed alla qualità”, commentano i nuovi gestori.

Ame sarà una spiaggia amica dell’ambiente, sposando le ultimissime direttive dell’Amministrazione: in particolare si candida alla certificazione ISOP 13009 di spiaggia ecosostenibile, verrà calcolato l’impatto annuo dell’attività in anidride carbonica e convertito in alberi da piantumare, ci piacerebbe nella pineta gravemente danneggiata dall’ultimo evento meteo. Il progetto sarà improntato al risparmio energetico, bioedilizia, raccolta differenziata capillare e la spiaggia sarà orienta al plastic free; ci saranno le colonnine per la ricarica delle bici e monopattini elettrici.

Grande attenzione verrà prestata alla qualità dei servizi in particolare quelli di spiaggia, partendo dagli arredi che saranno collocati in modo arioso insieme ad amache o gazebi in stile, con alcuni accorgimenti per valorizzare anche la bassa stagione ed ovviamente grande attenzione ai diversamente abili. Mediante apposita app i clienti verranno posizionati privilegiando le loro caratteristiche e richieste: ad esempio famiglie con bambini verranno ubicati vicini in modo da aumentare socializzazione ed avere esigenze comfort similari. “Ci piacerebbe avviare collaborazioni con le attività limitrofe – spiegano i gestori – per offrire sotto l’ombrellone la consegna di quotidiani o libri a scelta dei nostri clienti; così come garantire servizi di baby sitting, dog sitting e bike sharing”.

“Elemento che certamente attraversa in maniera trasversale tutto il nostro progetto è il concetto di benessere – proseguono -, puntando non solo sulla classica area relax, ma intende diffondere benessere in tutti i servizi: dal cibo al nuovo modo di vivere la spiaggia ed il mare, avvalendosi della collaborazione con le realtà cittadine del settore”.

La ricerca del benessere passerà attraverso il cibo e quindi sarà elemento fondamentale nell’esperienza di ÂME*; sarà una ristorazione sostenibile, con utilizzo prevalente di prodotti del territorio, di stagione, dei presidi DOP, IGP, SGT e Slow Food.

“Il progetto vuole essere risorsa per la città – aggiungono – ed in particolare vogliamo collaborare in maniera stretta con il Grand Hotel per agevolare la sua rapida riapertura dopo 3 anni dalla sua aggiudicazione all’asta fallimentare. Ospiteremo gratuitamente giornalisti o influencer in collaborazione con l’amministrazione comunale per promuovere tutto il territorio collegandoci all’ecomuseo del sale e del mare, diventando uno IAT diffuso, formando in modo dedicato tutto il nostro personale. Siamo ovviamente disponibili a collaborare con la spiaggia ama il libro e tutte le iniziative cittadine”.

“Vogliamo organizzare anche eventi biennali – spiegano – con esposizioni d’opere d’arte architettoniche e la promozione di giovani talenti. In inverno ci piacerebbe realizzare esposizioni di land art marittima e realizzare iniziative con gli autori in collaborazione con la locale biblioteca comunale e libreria; realizzando anche un caffe letterario sul mare, unico in Riviera. Vogliamo partire a pieno regime per la prossima stagione, ma già da questa estate, se l’amministrazione ritiene, possiamo tenere ordinata e pulita la spiaggia collaborando con le realtà limitrofe”.

“Il progetto architettonico curato da Gruppo Lithos Architettura di Cervia – concludono -, vuole trasformare questo luogo in un giardino rispettando la struttura architettonica esistente ed in forte dialogo con il gran hotel alle sue spalle; un luogo però non riservato alla sola clientela di una struttura ma a tutta la città, appunto “ per tutt*”. Gli ideatori del progetto sono un gruppo di giovani imprenditori che da alcuni anni stanno investendo in città, dopo una consolidata esperienza a Jesolo e nel nord Italia. Gli aspetti finanziari ed organizzativi sono stati curata dallo Studio Pini e Associati di Cervia e da CNA.