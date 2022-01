Giornata della Memoria, tutti gli appuntamenti in programma a Faenza

Alle 10, in modalità online, celebrazioni presso il Tempietto della Memoria diretta sui canali social dell’amministrazione, alla pagina Facebook del Comune di Faenza, con il corteo con i soli rappresentanti dell’amministrazione comunale in rappresentanza della cittadinanza. Alle 18.30 e alle 21, al cinema Sarti, il film ‘Il senso di Hitler’ di Petra Epperlein e Michael Tucker. Alle 20.45, nella chiesa di San Francesco, in collaborazione con Loxòs, ‘Tanto cosa ce ne facciamo’, il concerto per il Giorno della Memoria guidato dalle parole di Etty Hillesum.

Prosegue poi, fino a domani, 28 gennaio, dalle 15 alle 19, la mostra al museo Argylls Romagna Group, in via Castellani 25 a Faenza, mentre continua, fino al 5 febbraio, la mostra proposta dall’Anffas nel Salone delle Bandiere della Residenza Municipale ‘Ricordiamo – perché non accada mai più’.