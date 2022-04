Vigili del Fuoco. Si lavora al progetto di fattibilità per l’ampliamento dell’attuale sede di Ravenna, un investimento da 15 milioni

Negli ultimi anni il territorio della provincia di Ravenna è stato interessato da importanti investimenti sui distaccamenti dei Vigili del Fuoco. Nel 2017 è stata inaugurata la Caserma dei Vigili del Fuoco di Cervia, in tempi più recenti anche quella di Lugo e nei prossimi mesi toccherà a quella di Faenza. Il progetto è stato presentato oggi. Novità importanti sono previste anche per il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco nel porto, a Marina di Ravenna.

Un grande progetto è invece previsto per la sede del comando provinciale di Ravenna, in viale Randi, come spiegato dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Michele de Vincentis, oggi 27 aprile in Prefettura a Ravenna in occasione della sottoscrizione dell’accordo di programma per la realizzazione del nuovo distaccamento faentino.

Per il progetto della sede del comando provinciale “stiamo lavorando alla fattibilità, parliamo di un investimento importante, da 15 milioni di euro” ha dichiarato de Vincentis, a margine dell’incontro, spiegando che l’area interessata è un terreno adiacente alla sede attuale e che potrebbe prevedere un “centro” per tutti gli enti che si occupano di soccorso tecnico.