Fine settimana intenso per la Protezione Civile di Massa Lombarda, impegnata anche nelle ricerche di una minorenne dispersa

Fine settimana molto intenso ma decisamente positivo per i volontari di protezione civile di Massa Lombarda. Il lavoro è iniziato fin dalle prime ore di venerdì, quando il Coordinamento provinciale di Ravenna, allertato dalla Prefettura, ha chiesto supporto dei volontari della Protezione Civile di Massa Lombarda nelle ricerche di una ragazza minorenne che si era allontanata dalla propria abitazione di Savio, il giorno precedente.

Le ricerche si sono concluse positivamente con il ritrovamento della giovane, nella tarda mattinata, sana e salva. Alla ricerca hanno partecipato diverse Forze dell’Ordine come Vigili del Fuoco e Carabinieri che hanno immediatamente accompagnato la ragazza presso la famiglia.

L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi si è congratulato con i volontari: “È un mondo, una realtà che non finisce mai di stupirmi. Il gruppo in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo, consolidando una realtà locale eccellente. I volontari sono sempre in prima linea nelle emergenze e in ogni avvenimento dimostrando ogni volta grande determinazione.”

Oltre a questo, nel weekend, la protezione civile ha svolto varie attività conoscitive. Sabato 14 maggio, una decina di volontari accompagnati tra cui le Unità Cinofile da Soccorso, hanno presentato, all’interno della scuola secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto”, il progetto “Volontariamente Volontari”.

Il progetto ha come obiettivo di creare una rete di collegamento tra scuola ed Istituzioni preposte alle attività di protezione civile, per far conoscere ai giovani il significato di essere volontari, cos’è il sistema di protezione civile, far vedere i mezzi utilizzati nei vari scenari emergenziali con varie simulazioni di intervento.

All’evento hanno presenziato il Sindaco Daniele Bassi, la Vicesindaco Carolina Ghiselli, l’Assessore alla protezione Civile Stefano Sangiorgi e la Preside della scuola Giovanna Castaldi.

Oltre cento ragazzi delle terze classi, si sono resi partecipi al progetto, interagendo con i volontari che hanno spiegato le varie attività dalla previsione meteo alla prevenzione dei rischi, fino a parlare del Piano di protezione Civile Comunale. Infine, all’esterno della scuola sono state mostrate le tecniche dell’utilizzo dei sacchetti di sabbia per il rischio idrogeologico, alle tecniche di intervento delle Unità Cinofile da Soccorso.

Sempre sabato mattina, in concomitanza all’evento scolastico, altri volontari del gruppo sono stati impegnati nella raccolta solidale di beni di prima necessità organizzata dalla Caritas, presso la Coop di Massa Lombarda. La raccolta è stata effettuata assieme ad altre associazioni di volontariato massesi.

Nel primo pomeriggio di sabato la Protezione Civile ha presenziato alla sesta edizione della sfilata canina amatoriale di beneficenza, che si è svolta al Parco Piave, organizzata da Avis. Nell’occasione, la sezione cinofili del Gruppo di protezione Civile, ha intrattenuto i presenti con una esibizione di condotta, palestra e simulazione di ricerca dispersi. L’evento si è concluso con la premiazione da parte dell’assessore alla cultura di Massa Lombarda, Elisa Fiori.

Il fine settimana si è concluso domenica sulle colline faentine, dove i volontari massesi assieme alle unità cinofile della Sezione di Faenza, sono stati protagonisti di un addestramento congiunto, per mantenere i cani sempre allenati e pronti ad intervenire in ogni emergenza.

“Recentemente ci siamo fregiati di un altro fiore all’occhiello – prosegue Sangiorgi – dato che, il nostro coordinatore Simone Pelliconi, dopo avere superato brillantemente le preselezioni indette dall’Agenzia Regionale, ha frequentato a Roma un lungo corso di formazione presso la sede del Ministero dell’Interno per laurearsi “Formatore Nazionale” della campagna “Io Non Rischio”.