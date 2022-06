Grave incidente intorno alle 18:00 di oggi, 28 giugno, al Porto di Ravenna. Un camion giunto al passaggio a livello di via Classicana, di fianco al terminal container, non si è fermato dopo il segnale acustico e con semaforo rosso ed è stato investito da un treno in transito.

Si contano quattro feriti, al momento nessuna gravità segnalata: sul posto è arrivata l’elimedica, tre macchinisti trasportati in ospedale con codice uno e il camionista con codice due.

Alcune immagini dell’incidente