Un uomo di 52 anni residente a Poppi nel pomeriggio del 30 luglio s’è recato a fare un’escursione in MTB con amici presso Passo della Calla in direzione Cullacce, Comune di Santa Sofia. Ad un certo punto del tragitto, circa alle 12:30, il signore ha perso il controllo della bici e per circa 100 metri è precipitato lungo una scarpata riportando politraumi.

Gli amici hanno subito dato l’allarme per l’intervento dei soccorsi chiamando il 118 e sul luogo sono prontamente giunti i tecnici del Soccorso Alpino stazione Mt Falco con il sanitario in squadra e i Carabinieri Forestali di Campigna.

Data la gravità della situazione i sanitari del SAER sul posto hanno intubato l’uomo che era privo di coscienza e respirava a fatica. Caricato sulla barella portantina è stato trasportato epr circa 100 metri sul sentiero per raggiungere l’ambulanza che prontamente è arrivata sulla strada forestale per portarlo oltre 300 metri nel punto in cui Elipavullo l’ha vericellato con massima urgenza per trasportarlo all’ospedale di Ravenna. Purtroppo per l’uomo in condizioni gravissime non c’è stato nulla da fare.