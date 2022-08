Non si ferma l’agghiacciante scia di morti per incidenti stradali in provincia di Ravenna. Questa mattina, martedì 9 agosto, attorno alle 8.50 a Lugo, in via De Brozzi all’altezza della tabaccheria, un pedone è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada. Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, rispetto al luogo dell’impatto.

Si tratta di un uomo di 88 anni per il quale i sanitari del 118 intervenuti per i soccorsi con due ambulanze e un’auto con il medico a bordo, non hanno potuto fare nulla: l’uomo è morto poco dopo l’incidente a seguito dei gravi traumi riportati.

La macchina che lo ha investito, una BMW serie 1, era condotta da una donna rumena di 37 anni, che poi ha avuto un malore per lo shock ed è stata trasportata all’ospedale di Lugo. I rilievi di rito sono stati effettuati dalla Polizia Locale della Bassa Romagna.