Massa Lombarda: dal 23 al 26 luglio continua la rassegna cinematografica “Arena in massa” nel giardino del Museo della Frutticoltura

Seconda settimana di programmazione per “Arena in Massa”, la rassegna cinematografica estiva. Da giovedì 23 a domenica 26 luglio arrivano nuovi film nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda, in via Amendola 40.

Il 23 luglio tocca a La dea fortuna di Ferzan Ozpetek. Alessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto sta mostrando la corda. Nella routine cristallizzata dei due irrompono Annamaria, ex compagna di Alessandro, e i suoi due figli nati da padri diversi, e tutti gli equilibri saltano. Annamaria deve fare alcuni esami diagnostici e affida i figli alla coppia di amici, che dovranno fare i conti con una responsabilità genitoriale forse mai nemmeno immaginata, nonché con la capacità dei bambini di metterti di fronte a quello che sei veramente.

Venerdì 24 luglio è in programma Downton Abbey di Michael Engler. Downton Abbey è l’aristocratica dimora nello Yorkshire di proprietà della famiglia Crawley, al cui comando ora sono la primogenita Mary e il cognato Tom Branson, subentrarti al conte Robert e alla sua moglie americana Cora. La grande notizia è che re George V e sua moglie Mary verranno in visita e soggiorneranno presso i Crawley per una cena e una nottata. Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali e l’austera Mary cerca di neutralizzare le due mine vaganti: Tom l’irlandese, le cui idee indipendentiste potrebbero apparire indigeste ai reali, e il maggiordomo Thomas Barrow, subentrato all’affidabile Charles Carson.

Joker di Todd Phillips è la proiezione di sabato 25 luglio. Arthur Fleck vive con l’anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare il comico. Ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da chiunque, un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l’arroganza dei ricchi.

Completa la programmazione della settimana, il 26 luglio, Un giorno di pioggia a New York. Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere un fine settimana a New York. Lui viene da New York e non vede l’ora di mostrare alla fidanzata la sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi di predilezione. Lei viene da Tucson, Arizona, e si occupa del giornale della modesta università dove si sono incontrati.

“Arena In Massa” continua fino al 16 agosto con proiezioni dal giovedì alla domenica – con alcune eccezioni infrasettimana – alle 21.15. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 13 euro l’abbinamento cena&cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi”, Ristorante sul Bacino e Chiosco da Dani.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto di uno specifico protocollo anti Covid-19 predisposto dai gestori.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com.

L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.