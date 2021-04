In piazza Unità a Pinarella esposta la nuova opera di “Filati e Risate”, simbolo di solidarietà fra i popoli

Il gruppo informale di “Filati e Risate” è ormai una realtà all’interno del quartiere di Pinarella-Tagliata, nato nel 2017, per favorire la socializzazione fra le persone, attraverso la creatività del lavoro ai ferri e all’uncinetto, all’interno di una cittadinanza partecipata, il cui obiettivo è aver “cura della città”, tramite la bellezza, la pace e la creatività.

A Natale del 2020 ha creato due allestimenti: uno a Cervia e uno a Pinarella ( alberi di Natale con fenicotteri, utilizzando la tecnica dell’amigurumi e dell’uncinetto).

Ora il gruppo di “Filati e Risate” si ripresenta con la propria inventiva per ricordare il significato civile, sociale, ed umano, sia del 25 aprile sia del 1° maggio, con un nuovo allestimento: una grande corolla e una farfalla per simboleggiare la solidarietà fra i popoli e la libertà, con le parole pronunciate da Liliana Segre per il 75° anniversario del Parlamento Europeo:” Siate farfalle gialle che volano sopra i fili spinati”.

La sinergia con il Consiglio di Zona nr. 7 di Pinarella e Tagliata ha permesso la collocazione della scultura-corolla in piazza Unità a Pinarella.

La scultura sarà esposta da domenica 25 aprile al 1° maggio nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00