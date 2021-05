Ermanna Montanari apre la mostra di Paladino a Bologna con la lettura del XXXIII Canto del Paradiso dantesco

Sabato 8 maggio, alle 18, si apre in Salaborsa a Bologna “Mimmo Paladino. Dalla pittura alla letteratura” – una delle mostre che celebrano il cinquantenario del DAMS di Bologna –, vernice impreziosita dalla presenza di Ermanna Montanari, che leggerà il XXXIII Canto del Paradiso. La personale propone oltre 200 disegni di Paladino ispirati ai classici della letteratura mondiale, e fa parte di DAMS50, il cartellone che raccoglie gli oltre 30 eventi, rivolti agli studenti, agli ex studenti del corso di laurea, nonché ai cittadini e a tutti gli appassionati, organizzato dal Dipartimento delle Arti di Bologna, inserite nel cartellone di ART CITY Bologna 2021, promosso dal Comune di Bologna nell’ambito di Bologna Estate.



Ermanna Montanari (ph. Enrico Fedrigoli)

Si terrà in Salaborsa di Piazza Nettuno, da sabato 8 maggio (ore 18, opening su prenotazione fino a esaurimento posti su dams50.it) fino al 6 giugno, la mostra di disegni dedicata all’artista Mimmo Paladino, preludio alla laurea ad honorem in DAMS che gli sarà conferita dal Rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini il 14 maggio al Teatro Comunale di Bologna.

L’inaugurazione della mostra è impreziosita da un intervento dell’attrice Ermanna Montanari, fondatrice e direttrice artistica del Teatro delle Albe, quattro volte Premio Ubu come “miglior attrice” italiana: Montanari accompagnerà la vernice con la lettura del XXXIII Canto del Paradiso dantesco.

La regia del suono è di Marco Olivieri.

La lettura di Ermanna Montanari è un’ulteriore tappa della corposa presenza del Teatro delle Albe nel calendario degli appuntamenti di DAMS/Teatro delle Albe: un dialogo che prosegue nel tempo (a cura di Gerardo Guccini, Laura Mariani e Enrico Pitozzi), che proseguirà il 18 giugno con la messa in scena in Piazza Maggiore dello spettacolo Rumore di acque di Marco Martinelli e con un laboratorio dello stesso Martinelli in autunno.