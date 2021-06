La ravennate Elisa Bertini firma “La banda degli invisibili”, il nuovo mystery Mondadori Ragazzi

È appena arrivato in tutte le librerie “La banda degli invisibili e la recita maledetta”, il nuovo romanzo della celebre collana Mondadori Ragazzi, scritto a quattro mani dalla scrittrice e giornalista ravennate Elisa Bertini e da Franco Forte, scrittore, direttore editoriale della storica collana Giallo Mondadori e sceneggiatore di alcune tra le serie tv più note al grande pubblico come Ris e Distretto di Polizia.

Primo volume di una serie mystery per ragazzini dal sapore misto tra giallo e Piccoli Brividi, come si evince dal titolo porta con sé un messaggio piccolo ma importante: parla della rivincita degli Invisibili, quattro ragazzini come tanti, un po’ diversi e un po’ sfigati, che passando giornalmente attraverso inadeguatezza, bullismo e invisibilità sociale, fanno tesoro della loro diversità tramutandola in risorsa.

IL LIBRO

“La banda degli invisibili e la recita maledetta” di Franco Forte, Elisa Bertini (Mondadori Ragazzi)

Se a scuola sei così sfigato che non ti nota nessuno, diventi praticamente invisibile. Ma per gli aspiranti investigatori Edoardo, Matteo, Lucia e Matilde non c’è un’arma migliore dell’invisibilità – e delle loro nerdissime capacità! – per indagare sull’omicidio della signorina Lolli: la prof di teatro che per la recita scolastica aveva riesumato un vecchio testo andato in scena una sola volta, sessant’anni prima, e da allora considerato maledetto…

La banda degli invisibili – Mondadori

L’AUTRICE

Elisa Bertini è nata a Ravenna nel 1988. Laureata in Letteratura Italiana, è scrittrice e giornalista. Ha pubblicato vari romanzi e racconti: il suo romanzo “Nerocuore” è stato pubblicato nel primo Speciale tutto italiano del Giallo Mondadori, “Amori Malati: tre storie di femminicidio”, e nel 2021 è uscita per Mondadori la sua prima serie gialla per ragazzi, scritta a quattro mani con Franco Forte. Dopo aver vissuto cinque anni a Southsea, nel Regno Unito, ha deciso di tornare a Ravenna, dove vive col suo compagno e un’infinità di libri.

