Riolo Terme. A La Baracchina da Zatti il Concerto dei The Closer

Una serata di rock pop a tutta birra a Riolo Terme. Giovedì 2 settembre, a partire dalle 21, presso la Baracchina da Zatti, locale riolese dall’intensa attività musicale, si terrà il concerto dei The Closer, per una serata all’insegna del migliore rock sofisticato, melodico e pieno di energia.

A partire dalle 21 i The Closer proporranno un repertorio che spazia dal rock leggero al pop anni duemila. Sarà l’occasione per ascoltare brani di Nada, Alanis Morissette, Malika Ayane, Nina Zilli, Dido, Alice Merton, e tanti altri.

I The Closer sono: Elisa Guerra (voce), Ivan Alessandroni (basso), Daniele Scarazzati (chitarra e campionatori) e Marco Altieri (batteria). Una grande passione per la musica li ha uniti e ora li accompagna in ogni live. I The Closer sul palco prima di tutto si divertono a far musica, impossibile non farsi trascinare.

La Baracchina da Zatti è a Riolo Terme, in via Firenze, 54. Per informazioni e prenotazioni: tel. 339 745 6476; www.facebook.com/thecloserlive/