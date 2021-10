Al Mama’s Club “Albeggerà al tramonto” di Mirta Contessi, Leonardo Fedriga e Franco Costantini (alias Marco Trionfale, anagramma di Mirta-Franco-Leo)

Al Mama’s di via San Mama 75 a Ravenna venerdì 22 ottobre alle ore 21,30 Mirta Contessi, Leonardo Fedriga e Franco Costantini (alias “Marco Trionfale”, anagramma di Mirta-Franco-Leo”) presentano il loro romanzo edito da Marsilio Albeggerà al tramonto. Conduce la serata Giorgio Bottaro.

Il romanzo narra una storia ambientata nell’immaginaria Corvina in un futuro molto prossimo, dove Baldi ed Ercole sono il punto di riferimento di un gruppo di anziani che si ritrova al Bar New Age, per tanti anni sede del Partito, prima che in politica – sinistra compresa – sbiadissero tutti i colori. Quando una legge molto controversa impone ai pensionati di dedicare ore della propria giornata al volontariato coatto – mentre nel quartiere si profilano una serie di grandi opere infrastrutturali che ne stravolgerebbero la genuinità –, Baldi, Ercole e gli altri si ribellano. Sfidando i propri limiti e gli acciacchi della vecchiaia, decidono di affrontare di petto un potere all’apparenza invincibile, ma che, in modo comico ed esilarante, rivelerà la propria vulnerabilità.

Sabato 23 ottobre alle 21.30 invece musica con BANDEANDRÈ: Gianluigi Tartaull voce, chitarra; Nazzarena Galassi voce; Caterina Sangiorgi flauti, voce; Luca Vassura fisarmonica; Stefano Fabbri percussioni; Federico Baldassarri chitarra; Giacomo Sangiorgi basso elettrico.