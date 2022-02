Stanze del Futuro, presentata la programmazione 2022 di ISIA Faenza

Questa mattina giovedì 17 febbraio presso la Biblioteca del Design “Bruno Munari” di Palazzo Mazzolani, sede di ISIA Faenza è stata presentata la programmazione annuale dell’istituto faentino dal titolo evocativo Stanze del Futuro. Opere e ricerche, che comprende tutti gli eventi e le collaborazioni fino a ottobre 2022. Sono intervenuti Massimo Isola, sindaco di Faenza, l’artista Diego Cibelli, Giovanna Cassese e Maria Concetta Cossa, rispettivamente Presidente e Direttore di ISIA Faenza.

La presentazione del programma avviene in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022, prevista per questo pomeriggio alle ore 17 con una conferenza di Diego Cibelli dal titolo Materia Relazionale / Materia Laboratoriale, nata dal workshop che l’artista sta realizzando insieme agli studenti dei Bienni di Design del Prodotto e Design della Comunicazione di ISIA Faenza.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione AFAM del Ministero dell’Università e della Ricerca che, fin dalla sua fondazione nel 1980, forma professionisti nel settore, sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design. Presieduta da Giovanna Cassese e diretta da Maria Concetta Cossa, rilascia Diplomi Accademici di I livello in Disegno Industriale e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e di II livello in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi nonché in Design della Comunicazione, equiparati ed equipollenti rispettivamente ai titoli di Laurea L4 e Laurea Magistrale LM12.

L’offerta formativa è inoltre annualmente integrata da molteplici attività e numerose collaborazioni con enti pubblici, aziende e professionisti del settore e figure influenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa. Anche per il 2022, la programmazione di ISIA Faenza si prospetta ricca di eventi e partecipazioni a manifestazioni di respiro internazionale come il Fuorisalone della Milano Design Week.

Workshop condotti da autorevoli designer ed artisti, seminari, conferenze, collaborazioni per iniziative organizzate con altri enti e realtà aziendali, sono le molte occasioni di crescita culturale e sperimentazione per i giovani che frequentano l’ISIA con ricadute positive per la comunità della città di Faenza: azioni favorite anche da una nuova politica di ottimizzazione degli spazi di Palazzo Mazzolani e dall’incremento dell’offerta formativa.

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO-OTTOBRE 2022

Gli eventi

17 Febbraio 2022

Inaugurazione Anno Accademico 2021-2022

Materia Relazionale / Materia Laboratoriale.

Conferenza di Diego Cibelli

29 marzo 2022

Celebrazione dei 40 anni di ISIA Faenza

Titolazione dell’Aula Magna ad Andrea Emiliani e nuove esperienze nel design in occasione del quarantennale di ISIA Faenza

20-21 maggio 2022

Convegno Il design nella ceramica

20-21 maggio 2022

Buongiorno Ceramica!

Dedicazione dei laboratori in occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Carlo Zauli.

In collaborazione con Museo Carlo Zauli

7-12 giugno 2022

Milano Design Week

Mostra dei lavori realizzati in occasione del workshop Materia Relazionale / Materia Laboratoriale condotto da Diego Cibelli

2-4 settembre 2022

Argillà

Mostra dei progetti realizzati da studenti e studentesse ISIA durante i workshop

26-30 settembre 2022

Tecnargilla / SACMI

Presentazione dei progetti realizzati in collaborazione con SACMI

Ottobre 2022

Partecipazione alla Giornata del Contemporaneo AMACI

Le conferenze aperte al pubblico

10 marzo 2022

Patrimonio in deposito

Palazzo Mazzolani custode dell’archeologia del territorio faentino

Con Massimo Sericola

12 aprile

Oltre il Confine, HEARTHz, FAVENTHIA_UPGRADE

presentazione delle ultime opere editoriali di ISIA Faenza

21 aprile

Collaborazione transdisciplinare tra antropologia e design in ambito educativo

Con Roberta Bonetti

27 aprile 2022

Design&Bionica, la forma visibile di ciò che è invisibile

Con Marco Maggioni

5 maggio 2022

GREEN HE_ART.

Il Giardino del Palazzo Mazzolani: un Cuore Verde tra natura, design, arte e storia

Con Monica Zauli

12 maggio 2022

Antropologia visuale

Con Chiara Scardozzi

28 luglio 2022

Ambiente condiviso

Conferenza in fase di conferma, concomitante con il workshop estivo che prevede la partecipazione di un giovane progettista, figura di rilievo del mondo del design.

Conversazioni e presentazione di libri in Biblioteca “Bruno Munari” di ISIA Faenza

Ottobre 2022

Presentazione libro 494-Bauhaus al femminile di Anty Pansera

Workshop

24-28 gennaio e 14-18 febbraio 2022

Materia Relazionale – Materia Laboratoriale

Con Diego Cibelli

27 gennaio 2022

Nuove tecniche di caratterizzazione delle superfici per il Design del bagno

Con Sante Monteforte e Dante Biserni dell’azienda SACMI

È prevista l’assegnazione di una borsa di studio da parte di SACMI

4, 11, 18, 25 marzo e 1, 8, 22 aprile 2022

GREEN HE_ART

Il Giardino del Palazzo Mazzolani: un Cuore Verde tra natura, design, arte e storia

Con Monica Zauli

Progettazione partecipata mirata alla realizzazione di interventi di valorizzazione del giardino di Palazzo Mazzolani.

4, 11 marzo 2022

Ricerca, progettazione e produzione nell’ambito del design per l’editoria

Con “eee studio” (Emilio Macchia ed Erica Preli)

18, 25 marzo 2022

Type Design

Dal contesto al contenuto attraverso la grafica tipografica

Con Francesco Delrosso

1, 8 aprile 2022

A PARTE TUTTO

Un approccio sottrattivo alla fotografia dedicato alla composizione dell’immagine e alla capacità di raccontare attraverso la fotografia.

Con Marco Piffari

22, 24 aprile e 6, 13, 27 maggio 2022

Il racconto della scrittura

Dal progetto dell’oggetto alla comunicazione

Con Davide Fabi, Amministratore delegato di Pininfarina – Segno

6, 13, 27 maggio 2022

Materiali e linguaggio progettuale

Dai materiali naturali come il legno alle bioplastiche per il design

Con Carlo Trevisani

18-22 luglio 2022

il Tornio: alfabeto per il Design della Ceramica

Con Santo Monteforte, docente e fondatore Associazione “Mondial Tornianti Gino Geminiani”

18-22 luglio 2022

La cartotecnica ed il progetto di packaging

Con Roberto Moreschini

18-22 luglio 2022

Hyper Nature – creazioni extranaturali

Con Marco Maggioni

25-29 luglio 2022

Ambiente condiviso

Con la partecipazione di un giovane progettista, figura di rilievo del mondo del design, in fase di conferma.

25-29 luglio 2022

La stampa contemporanea nel libro d’artista, dialoghi e sperimentazioni

Con Enrico Rambaldi INK 33 e Damiano Bandini, “Vecchia Stamperia”- Faenza

29-31 agosto 2022

Workshop estivi con allestimento espositivo finale dei progetti realizzati da studenti e studentesse ISIA