Un pubblico entusiasta ha accolto nella serata di venerdì 26 agosto nel campo sportivo di Boncellino l’anteprima della Festa di San Michele con il concerto dei Rumba de Bodas.

Organizzata dal Comune di Bagnacavallo con la direzione artistica dell’associazione Lugo Music Festival, l’iniziativa è stata una novità dell’edizione 2022 della manifestazione dedicata al patrono di Bagnacavallo: da quest’anno, infatti, a rotazione ogni frazione del comune ospiterà a fine estate l’anteprima della festa.

Foto 3 di 6











«Questa iniziativa – raccontano i volontari di Boncellino che hanno collaborato all’organizzazione – ci ha fatto credere di nuovo che siamo una squadra numerosa che può continuare a organizzare eventi già dal prossimo anno. Credevamo non fosse più possibile dopo il Covid, che ci aveva tolto l’entusiasmo. Serviva proprio qualcosa così, è venuta gente da tutta la Romagna. Abbiamo finito le piadine, i parcheggi erano pieni, la band è stata pazzesca, i due circoli del paese per la prima volta hanno organizzato qualcosa insieme. Gli agricoltori hanno donato la loro frutta, i volontari si sono distribuiti i compiti e tantissimi giovani hanno coinvolto i loro amici per collaborare. Credevamo di essere rimasti in due o tre e invece abbiamo capito che non siamo pochi, non siamo soli, abbiamo voglia di rivederci e continuare ad organizzare e riportare ala vita la gloriosa festa del Passatore che fino al 2018 ha reso nota la nostra frazione.»

Il concerto della band bolognese, che ha fatto divertire il pubblico con un repertorio che ha spaziato fra ska, funk, latino, jazz e swing, è stato preceduto da un punto ristoro allestito dai volontari boncellinesi.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto di Agrintesa.