Bper Banca e Cassa di Ravenna in sostegno alle vittime del maltempo

Bper Banca e Cassa di Ravenna Spa hanno comunicato il loro sostegno e gli interventi che intendono attuare in sostegno alle famiglie ed alle imprese colpite dal forte maltempo in alcuni paesi della Romagna, in particolare sul litorale adriatico e zona costiera.

Bper Banca mette a disposizione finanziamenti fino a 10mila euro per le famiglie e fino a 50mila euro per le imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso dell’1%. Per importi superiori il tasso sarà fisso all’1%.

Le domande potranno essere avanzate fino al 31 agosto 2019.

“Con questo intervento – dichiara Giuliano Lugli, Responsabile della Direzione Territoriale Romagna di BPER Banca – l’Istituto vuole confermare attenzione e vicinanza ai paesi così duramente colpiti dal forte maltempo, sostenendo le famiglie e le imprese nell’avviarsi il più rapidamente possibile lungo il cammino della ripresa”.

Per quanto concerne il sostegno fornito dalla Cassa di Ravenna Spa per famiglie e imprese colpite dalla straordinaria ondata di maltempo, sono previsti finanziamenti a tasso zero.

La Cassa di Ravenna ha immediatamente messo a disposizione un primo plafond di 2.000.000,00 euro per finanziamenti a tasso zero, atti a fronteggiare le prime ed immediate esigenze dei danni causati dalle intemperie.

Tali finanziamenti, a tasso zero e senza diritti di istruttoria, saranno riservati a tutti coloro che attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità sopra indicate.

I finanziamenti potranno essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di € 100.000,00 attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi; finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria.