Ravegnana. Riapre al traffico domani sabato 24 agosto, a dieci mesi dal crollo della Chiusa

Domani sabato 24 agosto, a partire dalle 10, sarà riaperto al traffico il tratto di Ravegnana, chiuso dopo il crollo della chiusa di San Bartolo.

La riapertura della statale che collega Ravenna a Forlì, prevista per domani, anticipa di un paio di giorni la data annunciata in precedenza.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, in edicola quest’oggi 23 agosto, Anas rilascerà nelle prossime ore l’ordinanza ufficiale con la quale sarà autorizzato il transito in entrambi i sensi di marcia, per auto, moto e mezzi pesanti, con limite di velocità a 50 km/h ( e non 30 come già annunciato).

Il tratto di Ravegnana nei pressi della chiusa di San Bartolo sarà interessato, ancora per alcuni mesi, da alcuni lavori per la ricostruzione del ponte pedonale crollato a fine ottobre 2018, dove perse la vita il tecnico della Protezione civile regionale Danilo Zavatta.