Veniero Rosetti presidente Consar è il nuovo coordinatore del Comitato unitario autotrasporto della provincia di Ravenna

Si è riunito il 4 dicembre nella sede Consar di Ravenna il CUAR Comitato unitario dell’autotrasporto della provincia di Ravenna composto da Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Cna Ravenna e Confartigianato Ravenna. Il CUAR è stato costituito oltre vent’anni fa allo scopo di esprimere una rappresentanza unitaria alle istanze delle imprese del settore dell’autotrasporto del territorio provinciale. Nella provincia di Ravenna operano oltre 1.500 imprese con quasi 2.000 addetti occupati direttamente. Il Comitato si è riunito a seguito delle dimissioni del coordinatore uscente Marco Gennari, al quale i presenti hanno espresso un sincero ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni. Successivamente è stato proposto come coordinatore Veniero Rosetti presidente Consar, il quale ha accettato. «La fase di emergenza che stiamo attraversando – ha detto Rosetti nel suo intervento – richiede uno sforzo straordinario e unitario della categoria per affrontare la situazione economica che abbiamo davanti, in questo senso come sempre ci sarà il nostro impegno, al servizio del territorio e delle imprese di autotrasporto». L’incontro si è concluso con l’augurio di buon lavoro al nuovo Coordinatore da parte di tutti i presenti ed è stata l’occasione per augurare a tutti buone feste.