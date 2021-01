Burger King di Ravenna: revocato lo stato di agitazione, stipendi pagati

Dopo aver proclamato lo stato di agitazione il 20 gennaio per ‘ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti del Burger King di Ravenna’, Ugl lo ha revocato ieri, venerdì 22 gennaio, perché la direzione di Sirio Spa ha provveduto al saldo.

La Società Sirio “ringrazia il Sindacato Autonomo UGL di Ravenna per aver revocato lo stato di agitazione, non sussistendone più le condizioni”. Ci tiene a precisare, in aggiunta, che “l’impegno verso i lavoratori era di corrispondere tutte le retribuzioni a partire dal 21 gennaio 2021, ed entro e non oltre il 10 febbraio”.