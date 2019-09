Faenza, un apericena per festeggiare il sesto compleanno della “Bottega della Loggetta”

La Bottega della Loggetta compie sei anni. Si tratta di un progetto nato e finanziato dall’Associazione G.R.D. Genitori Ragazzi Down di Faenza in cui giovani con disabilità crescono nel loro percorso di inclusione sociale e lavorativa. Per venerdì 13 settembre, alle ore 18.30, volontari, commessi ed educatori organizzano un apericena al giardino “Belvedere Rotonda Muky”, in via Maioliche n. 4 per festeggiare questo sesto anniversario .

“L’iniziativa – informano gli organizzatori – è stata pensata ed organizzata per dare visibilità all’associazione, ancora poco conosciuta sul territorio faentino. Saremo lieti di condividere con te e con tutti i tuoi amici questo momento per noi così importante”.

L’apericena terminerà alle ore 21.00. Per maggiori informazioni: pagina Facebook “La Bottega della Loggetta – Negozio Laboratorio” .