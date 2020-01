Cena di sostegno al candidato Pd Gianni Bessi, con de Pascale e De Castro

Quasi 300 persone – dicono gli organizzatori – si sono riunite ieri, 10 gennaio, alle Dune di Campiano per una cena di sostegno al candidato del Pd Gianni Bessi alle prossime elezioni del 26 gennaio in cui si rinnoveranno la giunta e il consiglio dell’Emilia-Romagna.

Oltre a Bessi, che prendendo la parola ha ringraziato quanto hanno deciso di sostenerlo e, in particolare, i volontari della campagna, sono intervenuti il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha elogiato l’operato di Bessi come consigliere nei cinque anni precedenti, e l’europarlamentare Paolo De Castro, che oltre a ricordare l’esperienza e la competenza di Bessi, ha sottolineato come queste elezioni siano importanti non solo dal punto di vista locale ma anche europeo.