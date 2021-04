22 aprile, Giornata della Terra. Fiab Ravenna propone una Ciclo-escursione lungo la Cintura Verde di Ravenna

Il 22 aprile è la data scelta dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata della Terra, il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta. Per questa occasione Fiab Ravenna ha voluto valorizzare gli spazi verdi di cui Ravenna è ricca e propone la “Ciclo-escursione lungo la Cintura Verde” di Ravenna, bello da fare in famiglia con i bambini, da soli, con gli amici.

“Questo itinerario urbano di circa 20 km collega alcuni dei parchi della cosiddetta cintura verde che si trovano intorno alla città, senza spingersi fino alla pineta costiera, altro grande spazio verde di Ravenna – spiegano da Fiab -. È ancora una proposta virtuale, predisposta in gpx, per poter essere fatta in autonomia stanti le restrizioni in atto. Il nostro percorso, FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Ravenna, parte dalla testa della Darsena di città e raggiunge per primi i Giardini Pubblici, antistanti la Loggetta Lombardesca, oasi verde nel centro della città dove trova sede anche il Planetario. Costeggia poi l’Ippodromo Candiano e prosegue fino ad arrivare al Parco Baronio. Da lì, è un susseguirsi di spazi verdi, in particolare citiamo il Giardino Celso Strocchi, il Giardino Cardinale Maffi, l’area verde della Rocca Brancaleone, fino a concludere con il Parco di Teodorico, uno dei più grandi e più belli di Ravenna”.

“Il motto dell’Earth Day 2021 è “As the world returns to normal, we can’t go back to buiness-as-usual ” perché vogliamo far tesoro di quanto, purtroppo, ci ha insegnato questo ultimo anno e mezzo di pandemia. Le limitazioni agli spostamenti e il cambio di comportamento che ha reso necessari, hanno dimostrato in concreto quello che da sempre le associazioni ambientaliste sostengono e cioè che i nostri stili di vita non sono sostenibili. Per citare solo due dei tanti aspetti, abbiamo visto che le restrizioni hanno portato al calo dell’inquinamento dovuto al traffico legato alle nostre abituali modalità di spostamento, come pure la necessità di restare in casa ha fatto crescere, nel mercato immobiliare, una nuova attenzione agli alloggi in campagna e negli spazi verdi fuori dalle città, al fine di poter avere spazi verdi fruibili- concludono -. Questo è il nostro percorso per apprezzare in bicicletta i nostri parchi e giardini urbani. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul nostro sito www.fiabravenna.it