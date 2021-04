La precisazione di Libera Ravenna: non abbiamo mai avuto né attualmente abbiamo in gestione alcun bene della provincia di Ravenna

Gentile redazione in riferimento al vostro articolo di cui segue oggetto – “Come funziona il sistema che riporta alla legalità i beni confiscati alle mafie: ne parla l’avvocata Aleandra Argentieri / Argentieri, coadiutrice dell’ANBSC, ha da poco reso disponibile un capannone sequestrato, che ora servirà da magazzino al Tribunale di Ravenna” – come Libera Ravenna riteniamo opportuno fare chiarezza su quanto emerso dall’articolo e vi preghiamo di pubblicare questa nostra nota qui di seguito.

L’articolo mette in ottima luce le grandi difficoltà di riattivare percorsi di legalità sui beni confiscati. Il lavoro fatto dalla dottoressa Argentieri è preziosissimo. Una volta che i beni confiscati finiscono l’iter e arrivano nelle disponibilità del Comune è l’amministrazione comunale a scegliere come destinarli, e a quale scopo. Qui siamo obbligati a sottolineare che l’articolo è errato. Come Libera Ravenna ci siamo fin da subito resi disponibili con gli assessorati e dirigenti competenti a costruire un percorso di riattivazione e gestione dei due uffici confiscati. Percorso che non è mai iniziato.

I beni, quindi, non sono stati assegnati a Libera come espressamente affermato nell’intervista. Don Ciotti è stato invitato alla loro inaugurazione e siamo stati felici di parteciparvi perché, nonostante tutto, gli obiettivi comuni sono la cosa più importante. Come Libera però, ad oggi, consociamo l’assegnazione perché l’abbiamo appresa dalla stampa (e poi all’inaugurazione) ma non siamo mai stati coinvolti né conosciamo le attività quotidiane di riutilizzo sociale che vengono svolte in quei beni confiscati. Sia Libera Ravenna direttamente sia tutte le associazioni che ne fanno parte, non hanno mai avuto né attualmente hanno in gestione alcun bene della provincia di Ravenna.

Ringraziandovi sin d’ora per l’attenzione e la disponibilità, inviamo cordiali saluti.

Carlo Giannelli Garavini – Referente Provinciale Libera Ravenna