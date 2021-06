Comune di Ravenna, online il bando per richiedere i contributi alla frequenza dei centri estivi

Il Comune di Ravenna informa che è aperto il bando famiglie per la richiesta di contributi alla frequenza dei centri estivi.

C’è tempo fino al 16 luglio per presentare domanda di contributo per la copertura del costo di frequenza dei centri estivi aderenti al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (nati dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2018).

Potranno essere destinatari i bambini nati nell’anno 2018 purché non frequentanti un nido che prosegua l’attività nel periodo estivo.

Le famiglie devono presentare domanda esclusivamente in modalità on line alla pagina del sito web del Comune: Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – Estate 2021.

È necessario indicare il numero totale di settimane di frequenza al Centro estivo/Centri estivi, considerando anche quelle per le quali non si avesse ancora certezza. Per ogni altra informazione legata alle modalità di presentazione della domanda: http://bit.ly/contributi-cre-2021. Da questo link è possibile invece scaricare la locandina della Regione Emilia-Romagna: https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/J5GxMzaaomqADCD.