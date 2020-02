Cattura lepri in Bassa Romagna: un contributo per contrastare i danni agricoli

Si sono concluse le attività di catture lepri per i territori compresi nell’ATC RA1. Tali territori comprendono i Comuni di Alfonsine, Lugo, Fusignano, Cotignola, Conselice, Bagnacavallo, S. Agata, Bagnara, Massa Lombarda. Grazie alla riorganizzazione dei territori, come previsto anche dal nuovo piano faunistico regionale, che prevede una diffusa presenza di zone di rifugio, zone di ripopolamento e di rispetto specie, le catture hanno prodotto un ottimo risultato. Sono state catturate 288 lepri che in massima parte saranno liberate in territorio ATC e una parte serviranno per ripopolare zone di protezione dove c’è più scarsità di lepri.

Avere tolto un così alto numero di lepri dai territori sopra indicati contribuirà sicuramente anche a diminuire i danni nei confronti delle produzioni agricole. Sono operazioni che hanno un certo costo che viene sostenuto dall’ATC RA1 e coinvolge un elevato numero di volontari cacciatori che prevede circa 900 prestazioni. Il Presidente dell’ATC RA1, Zanelli Urbano, ringrazia in primo luogo gli agricoltori che hanno dato il consenso a tali operazioni, tutti i volontari che hanno partecipato e il Servizio Veterinario dell’AUSL che ha seguito tutte le catture per verificare eventuali problematiche sanitarie. Tutti gli esemplari catturati sono risultati in ottime condizioni di salute. Sono in atto anche le catture di fagiani che stanno dando buoni risultati, i fagiani vengono prelevati per evitare danni alle produzioni agricole e liberati in territorio ATC.