Faenza. Grande festa in Piazza del Popolo per il passaggio del GP Nuvolari

Tanto entusiasmo e tanto pubblico oggi per il passaggio e Controllo a Timbro del Gran Premio Nuvolari a Faenza in Piazza del Popolo,con la presenza delle scuderie ravennati Alpha Tauri-Honda, Top Driver, Racing Team Drago e la pilotessa lughese Annalaura Galeati. Esposta in piazza la AT01, trionfatrice a Monza due settimane or sono grazie al francese Pierre Gasly e la STR3-Ferrari con la quale Sebastian Vettel trionfò nel 2008 in condizioni di bagnato sul tracciato brianzolo.