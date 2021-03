Lugo. Studio 48 di Andrea Fabbri tra i top parrucchieri d’Italia 2021

L’attività dei parrucchieri, durante il lockdown, ha incontrato enormi difficoltà, conoscendo un po’ di tregua in virtù degli ultimi DPCM. Si mantiene alto l’indice di “necessità” del servizio e, a confermarlo, anche il fatto che nel primo lockdown del 2020 la parola “Parrucchieri” ha avuto un boom di ricerche su Google (+3450%) -fonte: società di search marketing AvantGrade.com-.

Nella “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” per la Regione Emilia-Romagna sono stati scelti e pubblicati ventotto parrucchieri top, tra i quali uno della provincia di Ravenna. Stiamo parlando dello studio 48 di Andrea Fabbri a Lugo (RA), in via Francesco Baracca 43.

Da oltre 20 anni, la Top Hairstylist – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone.

Per visionare la Top Hairstylists sfogliabile completa al seguenti link: http://tophairstylists.com/

Il Book è disponibile anche in versione cartacea.