Chiude in positivo il bilancio 2018/19 del Ravenna Football Club con un utile di 19mila euro

L’assemblea dei Soci del Ravenna Football Club 1913 S.p.A. ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019 (relativo quindi alla stagione 2018/19) che si chiude con un utile di 19.288 euro.

Un risultato particolarmente significativo nel panorama calcistico attuale, che ancora una volta, dimostra l’oculata gestione delle risorse da parte della società giallorossa. Una equilibrio che, come ha giustamente ricordato il presidente Brunelli, deve essere il pilastro fondamentale su cui appoggiare il progetto, in quanto il mancato rispetto dei parametri imposti dalla Lega non consentirebbe la partecipazione al campionato.

Analizzando il bilancio spicca il dato dell’incremento del quasi 28% dei ricavi commerciali da sponsorizzazioni, a premiare gli investimenti fatti dalla società in questo ambito ed a testimoniare una crescente fiducia sul brand Ravenna FC da parte del territorio.