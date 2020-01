Ravenna ospita la fase finale della Coppa Italia. Continuano i riconoscimenti per “la nuova capitale del basket”

La Lega Basket ha assegnato ufficialmente a Ravenna la fase finale della Coppa Italia di serie A2 e di serie B, in programma dal 6 all’8 marzo 2020. Arriva dunque un altro importante riconoscimento al Basket Ravenna, salito recentemente agli onori della cronaca in virtù della formidabile striscia di vittorie consecutive (ben 11) e della prima posizione in classifca. La presentazione si è svolta martedì 21 gennaio 2020 al Mercato Coperto di Ravenna alla presenza di Roberto Vianello (presidente Ravenna basket), del presidente della lega nazionale pallacanestro Pietro Basciano, dell’assessore comunale ai lavori pubblici Roberto Fagnani, di Gian Maria Martini (ad di Unigrà), del direttore generale Ravenna basket Julio Trovato e del sindaco di Ravenna Michele De Pascale.

A definire Ravenna “nuova capitale del basket“ nientemeno che il più importante e venduto quotidiano tricolore sportivo, La Gazzetta dello Sport. “La storia della pallacanestro nella nostra città nasce dal basso” ricorda l’assessore comunale ai lavori pubblici Roberto Fagnani, presente all’evento, aggiungendo: “in questo momento, dove anche squadre blasonate stanno investendo poco sui vivai, siamo un esempio di realtà virtuosa sia per motivi gestionali che sportivi. Le final eight sono un importante opportunità che tutti insieme abbiamo voluto cogliere per continuare a sostenere la pallacanestro e lo sport in generale della nostra città. Ringrazio vivamente anche il Porto Robur Costa per avere dato la disponibilità a spostare la sua partita di campionato, a riprova della forte sinergia che c’è nel nostro sport”.