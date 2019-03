Caporalato a Ravenna. Maestri (Possibile): intervenire su Legge Immigrazione, favorisce sfruttamento

"Ringraziamo l’Ispettorato del Lavoro di Ravenna per la preziosa attività investigativa che ha portato allo scoperto e denunciato una situazione di grave sfruttamento lavorativo da parte di veri e propri caporali nel nostro territorio" queste le parole di Andrea Maestri della Segreteria nazionale di Possibile, in merito alla notizia diffusa ieri , dei due caporali denunciati per lo sfruttamento di lavoratori nigeriani.

"È la prova - prosegue Maestri - che per una sempre più efficace azione di controllo e repressione di reati odiosi come questo, unitamente alla tutela della sicurezza dei lavoratori, sono necessarie maggiori risorse umane, finanziarie e strumentali. Ed è necessario anche intervenire drasticamente sulla legislazione in materia di immigrazione, che essendo ispirata ad una logica proibizionista e securitaria, favorisce precarietà, sfruttamento, ricattabilita’ e abbassa per tutti il livello di civiltà e di cultura del lavoro e della sicurezza".