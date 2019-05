Concita De Gregorio "Nella notte" della politica e del giornalismo, che sta pagando di tasca sua

Ma andiamo con ordine. Questa è la cronaca di un bell’incontro, dove Concita De Gregorio si è spesa con generosità e simpatia. Un incontro che si è prolungato oltre l’oretta canonica grazie alle domande del pubblico, più numerose del solito, e si è concluso con un vero e proprio assalto al tavolo per il firma copie.

L’affetto del pubblico si fa sentire non appena la giornalista fa il suo ingresso in sala insieme al direttore della rassegna, Matteo Cavezzali: uno scrosciante applauso l’accoglie e l’accompagna fino al suo posto. Accade a volte, dice Cavezzali aprendo la serata, che un giornalista scriva un libro su pressione dell’editore. Il risultato è spesso un libro senz’anima. Ma questo non è certo il caso di “Nella notte”, un “libro molto sentito”, con una componente “intima”.

“Nel romanzo ci sono due ragazze protagoniste “che rappresentano anche due modi di affrontare la vita: da una parte c’è chi rimane, dall’altra chi ha preso la decisione di andare all’estero inseguendo un sogno. Entrambe - è la conclusione di Cavezzali - sembrano uno specchio in cui si riflette Concita”.

Prima di rispondere, Concita De Gregorio ringrazia il pubblico che ha sfidato “questo novembre mite” e ha parole affettuose per Ravenna, “un luogo dove non è facilissimo arrivare ma nel quale sarebbe anche bello vivere, fermarsi”. La giornalista ammette che c’è moltissimo di lei in “Nella notte”: “È il libro della mia vita perché è tutta la vita che provo a raccontare la politica, decifrandola, scardinandola. Ed è anche la storia della mia vita”.

Racconta di essere vissuta in provincia, a Livorno, e che del suo gruppo di amici, di compagni di scuola, alcuni sono rimasti, altri, come lei, sono partiti. “Una scelta che ti cambia la vita. Io ho avuto fortuna, sono riuscita a fare quello che volevo. Nel mio gruppo io non ero la migliore e loro mi guardano come quella che è partita e andata in televisione, quando torno a Livorno due volte l’anno per Natale e d’estate per loro sono io la celebrity. In tutti questi anni mi sono chiesta cosa sarebbe successo se fossi rimasta, come gioca la vita con le persone. La dimensione personale fa molto parte del romanzo in cui ci sono due ragazze: una ha fatto la mia vita e l’altra no”.

Un lungo e divertente excursus sui licei (“arrivata a Roma dalla provincia ci ho messo tantissimi anni a capire che il liceo che hai fatto costituisce una sorta di mappa antropologica definitiva”) fa da premessa alla constatazione che non solo “ogni città ha il suo lessico”, ma che anche il mondo del potere ha il suo e “e se non conosci questo lessico tu stai in guardia. È anche vero che i nativi (cioè quelli che il potere lo detengono, ndr) hanno fatto meno fatica: nel privilegio c’è meno esperienza”.

Il potere insomma, “è come un gioco di ruolo. Se tu non conosci le regole fai molta fatica”. “Regole sotterranee”, che sono invisibili ad occhi poco avvezzi. Soprattutto oggi, in cui, sottolinea Concita De Gregorio, siamo quotidianamente distratti dalla polemica del giorno. Ma le regole del gioco, sottolinea la giornalista che ha iniziato a seguire la politica con Craxi, Andreotti e quando era ancora vivo Enrico Berlinguer, “sono sempre le stesse tanto che, ad un certo punto, il meccanismo che si mette in moto è identico e dopo tanti anni cominci a decifrare i segnali”.

La notte raccontata nel romanzo è la metafora di un periodo buio che avvolge l’Italia che coincide anche con la fine della sinistra, ma è anche il momento della giornata in cui il potere si ritrova spesso per assumere decisioni che incidono sui nostri destini anche nella realtà. “Perché le cose importanti accadono di notte? Perché non possono accadere di giorno? E poi dove avvengono queste riunioni? Chi sono le persone che vi partecipano?”, si chiede Concita De Gregorio. “Nel romanzo - spiega - ho preso in esame la notte che ha cambiato la storia del nostro Paese. Nora, una delle protagoniste del libro, decide di ricostruire quella notte. L’Italia di oggi è il risultato di quella notte lì”.

“Quello che noi siamo oggi - prosegue - dipende da quello che è successo nel corso degli ultimi anni. La grande campagna mediatica contro il sindaco di Roma, Ignazio Marino, quasi un pezzo di storia antica, come se fosse la congiura di Catilina, è stata l’implosione. Il grande tema di questo libro è anche: ci possiamo credere ancora? Nessuna battaglia è stata mai vinta senza essere stata combattuta. Tanto vale quindi occuparsene con un po’ di cognizione di causa”.

Concita De Gregorio passa ad affrontare uno dei temi sensibili del nostro tempo: l’informazione stravolta dal proliferare delle cosiddette fake news. “Noi viviamo in un momento in cui è difficile distinguere la verità dalla menzogna per l’abilità che ha il potere di confezionare notizie verosimili, ne sono stata vittima io stessa. E visto che il campo di gioco è questo io ho deciso di giocare in contropiede: perché non scrivere un romanzo di finzione che in realtà è tutto vero?”.

Il romanzo, ammette, lo ha scritto dopo essersi presa un periodo sabbatico da quel mondo. “Mi sono chiesta: se me ne vado a cosa serve? Non mi volevo fare condizionare dall’amarezza e dalla disillusione. Ho pensato cosa si poteva fare e ho deciso di condividere quello che so, dritto per dritto, come dicono a Roma. C’è qualcuno molto preoccupato. Ma tanto – chiosa sorridendo – questo è un romanzo”.

La notte della politica, ma anche del giornalismo, incalza Cavezzali. “Quella del giornalismo è una storia triste - risponde Concita De Gregorio - ma non bisogna generalizzare e questo vale per tutto, occorre avere la capacità di distinguere. Tutto questo denigrare le competenze è proprio delle dittature, perché chi sa, chi è competente è pericoloso. Craxi e Andreotti, nel bene e nel male, erano persone con una competenza politica grandissima. Oggi, per essere eletto, il titolo che devi esibire è che non devi sapere niente, così sei uno del popolo. Una specie di trappola in cui è finito anche il giornalismo. Io credo di essere in grado di distinguere perché ho studiato tanto: a questo serve la fatica. Dicono: voi siete degli intellettuali. Certo, perché mi debbo vergognare?”.

Ed ancora: “Il potere si fonda sul ricatto. Il meccanismo funziona così: io so di te qualcosa, ti offro la prova della tua compromissione e la ritiri dal mercato. Ma tu rimani sempre un po’ in soggezione, non saprai mai se quello che ti hanno dato è l’originale oppure una copia”.

Concita De Gregorio parla della vicenda del giornalista Piero Marrazzo, l’ex presidente della Regione Lazio coinvolto in uno scandalo sessuale. Parla di quella trappola che a posteriori “appare semplice come il disegno di un bambino. Se metti tutti gli elementi in fila, anche da un punto di vista cronologico, il disegno appare chiaro”. Non poteva mancare un riferimento alla vicenda dell’Unità e alle vicissitudine giudiziarie di Concita De Gregorio riferite al periodo della sua direzione del giornale. “Mi sento una sopravvissuta ed esserci ancora è una vittoria. Vivo in povertà ma proprio per questo vivo anche in una situazione di libertà estrema, per cui per quelli che hanno intentato delle cause contro di me, sono una mina vagante. Essere affidabili in politica significa essere parte di un clan, se non sei affidabile non ne fai parte e questo è un problema. Questo libro parla anche di questo”.

La difficile situazione in cui si trova la giornalista-scrittrice è frutto di una legge del 1948, “una legge liberticida, per limitare l’autonomia dei giornalisti”. Per farla corta: nei giornali il rischio di impresa se l’assume l’editore, ma nel caso della De Gregorio l’editore non esiste più e quindi è stata costretta a rispondere personalmente con il proprio patrimonio. Come prevede quindi la giustizia civile, in attesa delle varie sentenze, il patrimonio di Concita De Gregorio è stato cautelativamente congelato, ogni suo compenso per le sue attività, viene pertanto trattenuto alla fonte. Un tema questo, di questa legge che sembra nata apposta per intimorire, per limitare la libertà d’azione, che riguarda non solo la giornalista-scrittrice, ma tanti colleghi free lance che lavorano senza avere un editore alle spalle.

L’ultima domanda di Matteo Cavezzali riguarda questo Governo che allo stesso tempo è governo e opposizione. Lo scopo dichiarato è quello di alleggerire l’atmosfera. Ma l’obiettivo non viene raggiunto. “Quelli interni alla maggioranza sono litigi da campagna elettorale, che termineranno il lunedì dopo le europee - è l’opinione della giornalista -. Molti dei 5 Stelle fanno parte del Movimento perché sono stati buttati fuori dal Pd perché in quel partito non contavano niente. Se ci fosse stata una sinistra d’ascolto oggi sarebbero da un’altra parte. La parte che sta attorno alla Lega, invece, la percepisco come un pericolo reale, come qualcosa di molto brutto, c’è un clima sinistro”.

Concita De Gregorio appare molto cauta, per usare un eufemismo, nei confronti del Pd dell’era Zingaretti, dove vede sempre le stesse facce. Ma “sarebbe bello costruire un’alternativa, rimboccarsi le maniche e tornare in pista”. La parola passa al pubblico. L’ultima domanda in particolare, riferita al rapporto che Concita De Gregorio ha con i suoi quattro figli le consente di chiudere l’incontro con una frase molto bella, che suona come un’esortazione valida per tutti. “Ai miei figli ho sempre detto questo: in qualsiasi situazione vi troviate, comportatevi sempre come se il mondo fosse già come volete. Non lamentatevi se purtroppo il mondo non è già così, muovetevi come vi trovaste nel mondo migliore possibile e il mondo prima o poi vi seguirà”.

A cura di Roberta Emiliani