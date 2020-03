A Casal Borsetti è arrivata la rete in fibra ottica. Da ora possibile richiedere gli allacciamenti

Grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Ravenna, la ditta Spadhausen annuncia che sono stati ultimati i lavori di posa e collaudo della nuova rete in fibra ottica, realizzata nella parte nord di Casalborsetti. In questa foto viene evidenziata l’area coperta. Da oggi è quindi possibile richiedere l’allacciamento di una linea in fibra ottica, modello FTTH, fino a 300Mbit di velocità. “Per un mese in promozione – spiegano dall’azienda – a partire da oggi, è disponibile il profilo FIBRA 30, per i già utenti con profilo WDSL ECONOMY”.

Questa la panoramica della zona coperta: