Cervia. Coordinamento donne Acli E-R, alla Torre San Michele presentazione della Collezione Verzocchi con 70 opere dedicate al lavoro

A Cervia, sabato 19 giugno ore 17.30 presso la Torre San Michele, ‘Le donne e il lavoro. Arte e questione sociale’, presentazione della Collezione Verzocchi sul tema del lavoro a cura di Alessandra Righini, storica dell’arte. In programma un approfondimento sulle condizioni di lavoro delle donne dopo il Covid a cura di Monica Maffei, Presidente del Coordinamento ACLI Donne dell’Emilia Romagna. Saluti di Luca Conti, Presidente ACLI dell’Emilia Romagna.

La Collezione Verzocchi, esposta in modo permanente presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Romagnoli a Forlì, è una prestigiosa raccolta di 70 opere dedicate al tema del lavoro, con dipinti di grandi artisti come De Chirico, Depero, Capogrossi, Guttuso, Carrà, Sironi e tanti altri. Esposta per la prima volta nella Biennale di Venezia del 1950, contiene opere di diverse tendenze stilistiche donate dall’imprenditore e mecenate Giuseppe Verzocchi al Comune di Forlì nel 1961. La seconda parte dell’incontro è organizzata con la collaborazione del Coordinamento ACLI donne dell’Emilia Romagna: verranno presentati dati inediti su alcuni aspetti che caratterizzano la condizione lavorativa delle donne, in particolare dopo la pandemia.

Domenica 20 giugno ore 17.30 presso Palazzo Romagnoli, via Albicini 12 a Forlì, visita guidata alla Collezione Verzocchi a cura di Alessandra Righini, storica dell’arte. Il ritrovo sarà alle 17.15 davanti all’ingresso del museo.