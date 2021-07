Ravenna. Sindaco De Pascale riceve pallavolista Beatrice Gardini, vincitrice al mondiale volley femminile under 20

La pallavolista ravennate Beatrice Gardini – che lo scorso 20 luglio ha vinto il mondiale di volley femminile under 20 con la nazionale italiana – è stata ricevuta nella mattinata del 27 luglio nell’ufficio del sindaco Michele de Pascale che ha voluto portarle personalmente le congratulazioni di tutta la città per l’importante vittoria conseguita.

Le azzurrine hanno superato per 3-0 (25-18, 25-20, 25-23) la Serbia in finale, conquistando così il titolo iridato Under 20 dieci anni dopo il successo di Lima ottenuto dalla nazionale allora allenata da Marco Mencarelli.

“L’Italia ha vinto i mondiali under 20 di volley femminile! Una vittoria che ci rende orgogliosi e che è anche un po’ ravennate grazie alla nostra concittadina Beatrice Gardini che fa parte della squadra azzurra nel ruolo di schiacciatrice. Il nostro volley cresce campioni e campionesse! Congratulazioni ragazze e bravissima Beatrice, Ravenna è fiera di te!”, così ha salutato la vittoria delle azzurrine il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale sui social.