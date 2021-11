Manifestazione in piazza Kennedy contro affossamento DDL Zan. Il sindaco: “Odio e violenza non sono un’opinione”

Anche il sindaco Michele de Pascale ha partecipato ieri pomeriggio, sabato 6 novembre, alla manifestazione in piazza Kennedy contro l’affossamento del DDL Zan ed è intervenuto dal palco con un proprio intervento.

“Eravamo lì per dire che quello che è successo non ci rappresenta, odio e violenza non sono un’opinione, non esiste il diritto di discriminare le persone – ha commentato il sindaco -. Dobbiamo mandare un messaggio chiaro, su questa battaglia non ci si ferma nemmeno per un giorno, perché il mondo va in un’altra direzione e i giovani sono più avanti del resto del paese”.

“Il tema più importante all’interno del disegno di legge è quello dell’educazione – ha concluso il sindaco -, i bambini e le bambine non devono essere influenzati da campagne discriminatorie, a Ravenna lo facciamo già. La battaglia non si ferma, siamo una città dei diritti”.