Questa mattina, attorno alle 11.15 un uomo, secondo gli inquirenti piuttosto giovane, è entrato al distributore di benzina ENI di via Canale Molinetto a Ravenna, armato di un bastone, intimando alla proprietaria dell’attività, in quel momento in servizio dietro al bancone, di consegnarle il denaro in cassa.

Oltre a minacciarla, la donna sarebbe anche stata raggiunta da alcune bastonate, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. Terribilmente spaventata dalla violenza dell’aggressione, ancor più visto che all’interno dell’attività era presente suo figlio minorenne, la signora ha dato del contante al rapinatore, che si sarebbe poi allontanato in tutta fretta.

Foto 2 di 2



È stato proprio il figlio della donna che dall’ufficio ha poi chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto, Carabinieri e Polizia per le indagini del caso.