Ieri, domenica 24 aprile, la Basilica Metropolitana di Ravenna ha accolto la celebrazione liturgica della Pasqua ortodossa. La messa è stata celebrata dall’arciprete di Kiev Georgy Kavalenko, giunto appositamente dall’Ucraina. La funzione è stata accompagnata dai canti della suggestiva liturgia della tradizione pasquale ortodossa eseguita dal Coro del Teatro dell’Opera nazionale dell’Ucraina in un Duomo pieno di profughi, fedeli e turisti.

Alla cerimonia erano presenti anche il Maestro Riccardo Muti e la moglie Cristina Mazzavillani (in una foto insieme al Mastro del coro di Kiev). Gli artisti ucraini ospitati a Ravenna grazie all’impegno di Ravenna Solidale e alla spinta della stessa Cristina Mazzavillani saranno protagonisti al Teatro Alighieri questa sera di uno spettacolo per l’Ucraina. Ballerini, musicisti e coristi saranno impegnati in un programma di musica sacra e popolare.

Foto 3 di 4







Mercoledì 27 aprile all’Auditorium di San Romualdo a Ravenna è in programma invece un concerto commemorativo per le vittime del conflitto in corso e della tragedia di Chernobyl di cui ricorre il 36° anniversario. Giovedì gli artisti ucraini parteciperanno alla celebrazione conclusiva della festa liturgica della Madonna Greca nella basilica di Santa Maria in Porto.