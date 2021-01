L’Associazione Primola di Alfonsine promuove la seconda edizione per racconti brevi, quest’anno ispirato agli Umarells (Umarells è un termine da poche settimane entrato nel vocabolario Zingarelli e sdoganato definitivamente oltre i confini emiliano romagnoli e coniato dal genio di Danilo Masotti detto “Maso” un poliedrico artista bolognese che ha scritto tra gli altri “Umarells”, un libro a loro dedicato. “Danilo Masotti lo abbiamo informato di questo progetto, l’abbiamo invitato come ospite d’onore e ci ha garantito la sua presenza nella serata di premiazione che si terrà nel mese di giugno 2021 ad Alfonsine (RA)” concludono gli organizzatori), ultrasessantenni pensionati che in inverno indossano il cappello e hanno due grandi passioni: guardare le donne che parcheggiano l’auto e osservare con spirito critico i cantieri edili/stradali, ma attenzione, entrambe le cose con le mani rigorosamente dietro la schiena.

Negli strani giorni che hanno caratterizzato tutto il 2020 queste figure bellissime, mitiche e allo stesso tempo fragili, hanno pagato un prezzo altissimo ma si sono rivelate, ancora una volta, le ancore di salvezza per molte famiglie messe in difficoltà dallo smart working, dalla chiusura delle scuole, dalla perdita del lavoro ecc. ecc.

“Noi con questo concorso patrocinato anche dal Comune di Alfonsine, vorremmo, a modo nostro, ringraziarli per i sacrifici da loro fatti, prima, durante, e che speriamo continuino a fare per le comunità, per i figli e nipoti e con l’augurio di rivederli quanto prima in società con le mani dietro la schiena” dicono dall’Associazione Primola di Alfonsine.

Gli scritti vanno presentati a partire dal 1° febbraio al 30 aprile 2021. Possono partecipare tutti i residenti nella Regione Emilia-Romagna, Under 9 e Adulti. I ragazzi potranno partecipare singolarmente o come classe scolastica o gruppo. Le Opere devono essere inviate a questa mail: stranigiorni2020@gmail.com È possibile partecipare con un solo racconto di n. 1800 caratteri massimi in 30 righe, compreso il titolo.

Il concorso è gratuito ma è gradita una donazione da fare direttamente a un Ospedale (o struttura in aiuto dell’Emergenza Covid-19) della provincia di residenza e farci avere in allegato copia della donazione fatta, di qualsiasi importo, da 5 euro in su che rimarrà completamente anonima.

Il regolamento completo e il modulo di partecipazione a questo link: http://www.primola.it/alfonsine.htm. Per informazioni scrivere a stranigiorni2020@gmail.com.