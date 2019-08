Incendio alla Lotras di Faenza. Attivo da ieri, venerdì 9 agosto, il Centro Operativo Misto della Prefettura

Dalla Prefettura di Ravenna informano che, al fine di consentire la gestione complessiva di tutte le situazioni di emergenza connesse all’incendio presso la Lotras System di Faenza, dalla mattina di venerdì 9 agosto è stato attivato il COM – Centro Operativo Misto, che ha proseguito le attività avviate dal COC – Centro Operativo Comunale, coordinato dal sindaco, che aveva fatto fronte alle attività di emergenza in prima battuta.

Il COM, coordinato in loco da personale della Prefettura, resterà operativo fino a che non saranno terminate le attività dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’incendio e provvederà a coordinare le attività dei seguenti Enti: Comune, ARPAE, Forze di Polizia, Protezione Civile, Volontariato, ASL, enti gestori dei servizi di pubblica utilità.

Vista la vastità dell’incendio, è infatti necessario il continuo raccordo strategico e operativo tra tutti gli enti coinvolti aventi carattere locale e nazionale, al fine di ridurre il più possibile le ricadute negative sulla popolazione.