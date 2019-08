Ci vorrà ancora tutta questa settimana per arrivare al totale spegnimento del rogo al grande magazzino di oltre 21 mila mq della Lotras System in via Deruta a Faenza. Probabilmente entro domenica prossima tutto sarà finito. Ma per ora, anche se l’incendio è stato domato e in gran parte spento, i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati e continueranno ad esserlo per giorni al fine di smuovere i materiali incendiati e per assicurarsi che tutti i focolai siano spenti.

Sulla zona dell’incendio intorno alla via Naviglio – a seconda delle condizioni atmosferiche e del vento – grava un’opprimente coltre di fumo. Che è in fase di esaurimento, ma continuerà ad appestare l’aria ancora per giorni. Per questo il Sindaco Giovanni Malpezzi – che in questo frangente ha seguito passo a passo la vicenda fino dalle prime ore del 9 agosto, subito dopo lo scoppio del grande rogo – chiede ai suoi concittadini di portare pazienza. Il peggio è comunque alle spalle. Finora i dati di Arpae sull’inquinamento atmosferico sono rassicuranti ma c’è comunque molta preoccupazione nei cittadini e, soprattutto, si aspettano gli esiti delle analisi sulla diossina che dovrebbero arrivare oggi.

di 48 Galleria fotografica Vasto incendio dalle prime ore del 9 agosto alla Lotras di Faenza









LE PAROLE DEL SINDACO

ORE 14 CIRCA DI DOMENICA 11 AGOSTO: post del Sindaco Malpezzi su Facebook. “Si è appena conclusa, alle 13, un’altra riunione del comitato di coordinamento con la Prefettura e tutti gli enti preposti alla gestione dell’emergenza. L’incendio è sostanzialmente domato anche se potranno esserci ancora folate di fumo provocato dalla movimentazione del materiale combusto. L’intervento dei Vigili del Fuoco si protrarrà ancora per diversi giorni, forse una settimana e comunque fino a quando tutti i materiali saranno stati resi completamente inerti. Restano validi i consigli precauzionali più volte diffusi ma possono essere riaperte le finestre di casa. Ovviamente andranno immediatamente richiuse nel caso il vento trasportasse nuovo fumo in direzione della propria abitazione. Grazie a tutti.”

ORE 21 CIRCA DI DOMENICA 11 AGOSTO: post del Sindaco Malpezzi su Facebook. “Sarà un’altra notte di duro lavoro per i Vigili del Fuoco e tutti i tecnici al lavoro da giorni. Come si può vedere dalle foto il concentramento di mezzi in via Deruta è massiccio, alcuni sono arrivati addirittura da fuori regione. Nelle emergenze sappiamo dimostrare sempre grande solidarietà e capacità di aiutarci reciprocamente. Purtroppo continua a fuoriuscire fumo ed è normale essere stanchi dei disagi che questo comporta. Come già detto, è dovuto allo smazzamento dei materiali che inziano ad essere rimossi e divisi per tipologia. La direzione dipende ovviamente da come cambia il vento, impossibile fare previsioni in tal senso. Cerchiamo di avere pazienza. Buona serata.”

L’ULTIMO BOLLETTINO ARPAE DEL 10 AGOSTO

I dati delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria più vicine all’incendio (Faenza, Imola e Forlì) del giorno 9 agosto non mostrano variazioni di rilievo nei valori dei parametri rispetto ai giorni precedenti, tutti all’interno dei limiti di legge. Nella stazione di Faenza – Parco Bertozzi il dato di PM10 di venerdì 9 è di 29 microgrammi/mc (contro i 26 e 24 dei due giorni precedenti; il limite di legge, da non superare per più di 35 giorni all’anno, è di di 50 microgrammi/mc).

Il laboratorio mobile situato a Bagnacavallo rileva principalmente un innalzamento dei valori massimi di NOx, riscontrabili soprattutto della mattinata. Non si evidenziano aumenti invece per benzene e monossido di carbonio. Sono in corso i campionamenti ripetuti e continui per la ricerca di diossine/furani, idrocarburi policiclici aromatici e metalli. Per i livelli di concentrazione da raggiungere, i tempi di campionamento devono essere di almeno 12 ore, a cui faranno seguito le analisi con strumentazione specifica per la ricerca dei microinquinanti organici e inorganici.

Per le acque di spegnimento dell’incendio, si sta procedendo per la raccolta e corretta gestione. Le condizioni meteo rimangono stabili, di alta pressione, con venti a regime di brezza. https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=10676&idlivello=1504

IL BOLLETTINO ARPAE DEL 9 AGOSTO

Questo il comunicato Arpae. “Sono state effettuate misure attorno allo stabilimento con fiale Draeger per rilevare specificatamente acido cloridrico e ammoniaca: non è stata rilevata la presenza di nessuna di queste sostanze nell’aria. È stato posizionato e avviato un campionatore alto volume nei pressi dello stabilimento per la ricerca di diossine/furani, idrocarburi policiclici aromatici e metalli: i risultati saranno disponibili lunedì 12 agosto.

Per la verifica di possibili effetti del rogo sulla qualità dell’aria si fa inoltre riferimento ai dati forniti dalla centraline della rete regionale, in particolare della stazione situata a Faenza “Parco Bertozzi” e al mezzo mobile posizionato a Bagnacavallo.

Nella mattinata di venerdì 9 la centralina di “Parco Bertozzi” non ha evidenziato per gli NOx (indicatori di combustione) valori anomali rispetto ai giorni precedenti. Il mezzo mobile situato a Bagnacavallo ha fornito dati massimi di NOx, CO e benzene superiori ai giorni precedenti, ma comunque entro i limiti di legge. I risultati sono compatibili con la direzione dei venti all’atto dell’incendio.

Le ricadute dei fumi (l’azienda si trova a nord della città) al momento sono prevalentemente verso la città di Faenza e verso l’Appennino. È prevista calma di vento nelle ore notturne e questo potrebbe comportare una maggiore percezione del fumo. Tali condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere stabili per tutto il fine settimana.

Arpae sta collaborando con tutti gli enti coinvolti (tra cui Comune e Consorzio di bonifica) per intercettare gli inquinanti e le acque in uscita dall’area dell’incendio e per evitare la contaminazione delle acque superficiali.”