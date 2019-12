Meteo in miglioramento dopo le piogge dei giorni scorsi. Queste le previsioni secondo il meteo Arpae Emilia Romagna. Stato del tempo: cielo sereno o poco nuvoloso; aumento della nuvolosità di tipo stratificato in serata sui rilievi del settore occidentale. Temperature: minime stazionarie comprese tra -1 e 3 gradi; possibili locali gelate nelle aree aperte della pianura emiliana e nelle valli interne.Massime in sensibile aumento comprese tra 9 e 13 gradi. Venti: inizialmente moderati nord-occidentali con rinforzi sulla fascia costiera e mare; attenuazione nel corso della mattinata e tendenza a disporsi da sud-ovest sui rilievi. Mare: inizialmente molto mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; poco mosso a fine giornata.