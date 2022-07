8 e 9 luglio 2022, le due date del Jova Beach Party a Marina di Ravenna si avvicinano… mancano oramai poche ore all’evento più atteso dell’estate ravennate, che porterà in spiaggia oltre 60 mila persone: per la data di sabato già sold out, si attendono 36 mila persone. Per venerdì ci sono ancora biglietti disponibili, ma anche questa data ha ottenuto un ottimo riscontro.

Oggi il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, in occasione della conferenza stampa a Marina di Ravenna, assieme a Coop Spiagge, stabilimenti balneari direttamente coinvolti e organizzatori dell’evento, a poche decine di metri dal mega palco su cui si esibirà Jovanotti, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo grande appuntamento di musica e turismo. In primis gli stabilimenti (One Beach, Luana Beach, Ulisse, Mokambo e Marinai d’Italia, a cui andranno 10 mila euro per venire incontro ai mancati incassi) che, per l’occasione si sono dovuti sacrificare, smobilitanti ombrelloni e lettini per lasciare spazio al Jova Village. Ma il grazie è andato a tutti gli stabilimenti di Marina. Priorità assoluta sarà data alla sicurezza ha spiegato de Pascale. Alle polemiche il primo cittadino ha risposto: “solo chi non è mai andato ad un grande concerto può lamentarsi per le file pre e post evento”.

“L’invito, a tutti coloro che giungeranno sui lidi ravennati per il concerto è di di vivere tutta la località, scoprire Marina di Ravenna e i lidi limitrofi, e di vivere l’evento in maniera sana. L’obbiettivo nonché speranza, è che vi sia una ricaduta economica diretta e indiretta su tutta la località e sui lidi vicini” ha ricordato de Pascale. “Siamo tesi, ma soddisfatti – ha assicurato -. L’invito che quindi faccio a tutti è quello di arrivare a Marina di Ravenna la mattina presto, facendo una passeggiata in riva al mare o in pineta o sfruttando i servizi di spiaggia dei nostri stabilimenti balneari, pranzando in un bagno o in un locale, e di andare via la sera tardi, dopo il concerto, fruendo delle tante attività a disposizione nella località e sfruttando il fatto che gli stabilimenti balneari resteranno aperti fino alle 3 di notte” .

I ringraziamenti del Sindaco: “Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro, e sono tantissimi, che a qualsiasi titolo hanno lavorato e stanno lavorando per rendere possibile questa straordinaria manifestazione; tutti gli uomini e le donne delle istituzioni, delle forze dell’ordine, di sicurezza e Polizia locale, del sistema di pronto intervento e sanitario, i volontari, tutto il comparto produttivo e associativo di Marina di Ravenna, partendo ovviamente dai titolari degli stabilimenti balneari che ospiteranno l’evento, tutte le attività e i cittadini di Marina di Ravenna e gli organizzatori, con i quali la collaborazione è stata proficua e costante”.

Maurizio Salvadori, responsabile organizzativo del Jova Beach Party, ha spiegato che circa il 40% dei biglietti sono stati acquistati da fuori regione, Lombardia in particolare, ed ha assicurato che tutto l’allestimento sta procedendo senza intoppi.

Gli stabilimenti coinvolti One Beach, Luana Beach, Ulisse, Mokambo e Marinai d’Italia hanno voluto sottolineare che concedere la propria spiaggia al Jova Beach Party “rappresenta un sacrificio e un atto d’amore per Marina, per il ritorno turistico che l’evento avrà anche sulle future stagioni balneari. Se tutto andrà come previsto, e le operazioni tecniche per lo smontaggio del palco e del Village non avranno intoppi, già dalla mattina di lunedì 11 luglio dovrebbe iniziare la ricollocazione di ombrelloni e lettini in spiaggia”.