Giro d’Italia ad Alfonsine: la città ha dedicato il passaggio di questa edizione alla ciclista Alfonsina Strada

È partita questa mattina da Cervia la carovana rosa del Giro d’Italia per la tappa Cervia-Monselice, lunga 190 km, che da Cervia ha portato i ciclisti ad attraversare il territorio ravennate da sud a nord, col passaggio sulla statale Adriatica – svincoli di Classe e Ravenna – per poi attraversare Mezzano e Alfonsine prima di dirigersi nel territorio ferrarese per il proseguimento della tappa.

La città di Alfonsine ha dedicato il passaggio di questa edizione alla ciclista professionista Alfonsina Strada, prima donna ad aver gareggiato al Giro d’Italia e tra le pioniere della parificazione di genere nello sport, ritratta nel dipinto realizzato da Angela Zini per il Comune di Alfonsine e riprodotto in grande formato per l’occasione. “Un grazie speciale alle Forze dell’Ordine e ai volontari che hanno presidiato tutti gli incroci del paese!” scrivono dal Comune di Alfonsine sulla pagina Facebook.