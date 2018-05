Strade: al via lavori di manutenzione straordinaria in via Argine Destro Ronco per 170mila euro

L’intervento, che prevede il ripristino della pavimentazione usurata per una lunghezza di 6 chilometri e una larghezza della carreggiata di poco più di 3 metri, consisterà nella ricarica delle zone avvallate e nella posa in opera di un nuovo tappeto in conglomerato bituminoso per tutto il tratto nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione di alcuni cartelli deteriorati. L’impegno economico complessivo è di circa 170mila euro.



Pertanto, a partire da domani, saranno istituiti il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) e il divieto di sosta con zona rimozione su entrambi i lati.

Di conseguenza sarà vigente anche il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) in vicolo del Merlo e in via Arcobologna (nel tratto di circa 700 metri a partire dall’incrocio con via Argine destro Ronco). Il termine dei lavori è previsto non oltre il 20 giugno prossimo.